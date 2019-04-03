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8:21, 3 апреля 2019 228
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В Рязани открылась выставка картин и фотографий Мещеры

В Рязани открылась выставка картин и фотографий Мещеры

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 2 апреля, в библиотеке имени Горького представили выставку художника и фотографа Владимира Скобеева «Дом родной, края лесные». В экспозицию вошли более 50 фотографий и живописных полотен, посвященных природе Мещерского края.

«Я очень рад открытию выставки. Для меня мещерский лес — это главное вдохновение в жизни, — сказал автор. — Благодарю работников библиотеки за то, что они смогли очень органично разместить все работы».

Выставка работает до 24 апреля на втором этаже библиотеки.

Справка:

Владимир Скобеев — профессиональный художник и фотограф. Родился в 1947 году в Рязани. В 1967 году окончил художественное училище, через восемь лет — полиграфический институт в Москве. С 1979 года работал фотографом в ателье и фотокорреспондентом в Спас-Клепиках.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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