В Петербурге пенсионер заплатил около 300 тысяч за сломанное зеркало «Мерседеса»

В Петербурге пенсионера заставили заплатить 295 тысяч рублей за сломанное зеркало автомобиля «Мерседес», пишет
В дежурную обратился 82-летний мужчина. Он рассказал, что 1 апреля парковался у дома и услышал посторонний звук. Когда он вышел из машины, к нему подошел неизвестный и показал зеркало заднего вида, который пожилой водитель якобы сломал при повороте.
За это злоумышленники потребовали у пенсионера деньги, которые тот снял в банкомате и отдал им.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.