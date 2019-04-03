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13:37, 3 апреля 2019 348
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В Петербурге пенсионер заплатил около 300 тысяч за сломанное зеркало «Мерседеса»

В Петербурге пенсионер заплатил около 300 тысяч за сломанное зеркало «Мерседеса»

Фото: Pixabay.com

В Петербурге пенсионера заставили заплатить 295 тысяч рублей за сломанное зеркало автомобиля «Мерседес», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Санкт-Петербургу.

В дежурную обратился 82-летний мужчина. Он рассказал, что 1 апреля парковался у дома и услышал посторонний звук. Когда он вышел из машины, к нему подошел неизвестный и показал зеркало заднего вида, который пожилой водитель якобы сломал при повороте.

За это злоумышленники потребовали у пенсионера деньги, которые тот снял в банкомате и отдал им.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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