Скопинский наркоман до смерти забил знакомого ножкой от табурета и закопал его тело

Житель Скопинского районе до убил знакомого и закопал его тело. Об этом сообщила
Известно, что мужчины вместе выпивали и поссорились. Находившийся в состоянии наркотического опьянения 27-летний подозреваемый схватил бутылку и ударил потерпевшего по голове. Мужчина упал, наркоман стал избивать его ножкой от табурета, пока она не сломалась. После этого он взял вторую ножку и продолжил избиение.
Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, скопинец перетащил его тело на приусадебный участок и закопал.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, которое передали в суд.