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14:27, 3 апреля 2019 80
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Рязанский МРЭО изменит график работы

Рязанский МРЭО изменит график работы

Отдел МРЭО на улице Солнечной изменит график работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С 7 апреля 2019 года экзаменационное и регистрационное подразделение ГИБДД будут работать по следующему графику:

  • Понедельник: выходной;
  • Вторник: 9:00 — 18:00 (обед: 13:00 — 14:00);
  • Среда: 9:00 — 18:00 (обед: 13:00 — 14:00);
  • Четверг: 9:00 — 18:00 (обед: 13:00 — 14:00);
  • Пятница: 9:00 — 18:00 (обед: 13:00 — 14:00);
  • Суббота: 8:00 — 17:00 (обед: 13:00 — 14:00);
  • Воскресенье: 9:00 — 18:00 (обед: 13:00 — 14:00).

В воскресенье принимаются только граждане, подавшие заявку через портал госуслуг.


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