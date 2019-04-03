Пьяный рязанец поджег машину своей знакомой в Спасском районе

Во вторник, 2 апреля, в 16:30, в Спасском районе на 251-ом километре М-5 «Урал» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2105, за рулем которого находился пьяный рязанец, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Во время оформления административного протокола полицейские вызвали эвакуатор. Пока экипаж ДПС оформляли документы для эвакуации, водитель поджег автомобиль.
«Стражи порядка уверены, что, остановив этот автомобиль, предотвратили серьезные ДТП с возможно тяжкими последствиями. Учитывая такое опасное и неадекватное поведение нетрезвого водителя, страшно предположить, какие неожиданные действия он мог предпринять на дороге за рулем автомобиля», — говорится в сообщении.
Теперь водителю грозит административная ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также уголовная за уничтожение чужого имущества, так как машина принадлежит знакомой рязанца.
Ранее с места происшествия появилось