В майские праздники в Рязани отменили ярмарки выходного дня

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В Рязани в майские праздники, в частности, 4 и 11 мая, отменили ярмарки выходного дня. Они возобновят работу 18 мая, сообщил
За прошедшие выходные, 27-28 апреля, на ярмарках продали 17 тонн картофеля.
В субботу, 27 апреля, торговали 220 производителей на 341 месте.
Всего продали 10,6 тонн мяса, 15 тонн молока, 8,9 тонн хлеба, две тонны живой рыбы, 17 тонн картофеля, две тонны овощей, 8,2 тонн яблок и 300 килограммов меда.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.