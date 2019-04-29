За неделю в Рязанской области нашли проверили почти 60 управляющих компаний и ТСЖ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 22 по 26 апреля в Рязанской области проверили 57 управляющих компаний и ТСЖ. Об этом сообщил
Жилинспекция рассмотрела 78 обращений граждан. Специалисты нашли 58 нарушений в сфере содержания жилья и коммунальных услуг.
Организациям, допустившим нарушения, выдали 26 предписаний.
Также в регионе продолжаются проверки внутридомового газового оборудования.
С начала года провели 193 проверки, выявлено 275 нарушений в содержании ВДГО.
В рамках проверок с начала года в рамках составили 63 протокола об административных правонарушениях.
Всего предъявлено штрафов на сумму 1612,6 тысячи рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа майских праздниках рязанским ветеранам предложат бесплатный проезд в такси
|
cледующая новость →В «Рязаньэнерго» начался сезон массовых ремонтных работ
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.