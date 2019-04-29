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В Туле задержали 36-летнего наркоторговца. Об этом сообщил
Ранее судимый 36-летний житель Орла, по предварительным данным, продавал наркотики на территории региона. При проведении обыска в квартире подозреваемого обнаружили наркотики различных видов, в том числе кокаин, общей массой около 400 граммов.
Кроме того, изъята «оптовая закладка» с психотропными веществами, оставленная им ранее в условленном месте, весом около килограмма.
На данный момент уже возбуждено и расследуется уголовное дело.
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