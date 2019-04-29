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В Тамбовской области перевернулась иномарка. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
Авария произошла на 88 километре автодороги М6 «Каспий"-Жердевка-Токарёвка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов.
41-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
Водитель получил различные травмы. Его доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.
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