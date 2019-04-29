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Фото: Pixabay.com
В Рязани от укусов клещей пострадали семеро детей, сообщил
«По состоянию на 29 апреля в медорганизации обратился 31 человек, в том числе 7 детей, это ниже уровня прошлого года и среднемноголетнего показателя», — отметили специалисты.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща нужно принять меры по скорейшему его удалению. Предпочтительно нужно обратиться за медпомощью в больницу.
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