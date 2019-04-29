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15:59, 29 апреля 2019 591

В «Рязаньэнерго» начался сезон массовых ремонтных работ

В «Рязаньэнерго» начался сезон массовых ремонтных работ

Персонал филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» приступил к проведению массовых сезонных работ на энергообъектах. Готовность энергетиков к качественному, безопасному и своевременному выполнению плана ремонтной кампании подтвердила специальная комиссия.

«Специалисты филиала регулярно осуществляют ремонт энергооборудования в течение всего года, но именно весной, после завершения периода максимальных нагрузок в сетях, ремонтная кампания становится масштабной и большая часть всех мероприятий приходится на апрель — сентябрь», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго».

По словам энергетиков, для предотвращения производственного травматизма на предприятии особое внимание уделяют безопасности выполнения работ.

«Для сотрудников провели специальные лекции, инструктажи и занятия на учебно-тренировочных полигонах. Они отработали навыки оперативных переключений, повторили правила оказания первой помощи при несчастных случаях и действия в случае пожара, провели показательные допуски бригад к работе. Весь персонал предприятия полностью укомплектован спецодеждой, спецобувью, необходимыми материалами и инструментами», — отметили в филиале.

В 2019 году запланирован ремонт оборудования 34 подстанций 35-110 кВ, в числе которых подстанции 110 кВ «Рязань», «Горроща» и «Ухолово». Также энергетики отремонтируют 485 трансформаторных подстанций и 41 силовой трансформатор, более 3 000 км линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1 251 га вдоль трасс воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.


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