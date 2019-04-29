В Пронском районе мотоциклист без «прав» врезался в «Киа»

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в воскресенье, 28 апреля, в селе Гремяки Пронского района произошло ДТП. Примерно в 18:30 около дома №21 по улице Колхозной столкнулись мотоцикл «ИЖ-Юпитер 5» и Kia Sportage, сообщила
По предварительной информации, 27-летний мотоциклист врезался в легковушку под управлением 33-летней женщины, которая ехала перед ним. Известно, что молодой человек был без шлема и не имел водительских прав.
В результате ДТП он получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
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