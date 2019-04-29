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В пожаре во Владимирской области сгорели восемь дачных домов. Об этом сообщил
Пожар произошел в пятницу, 26 апреля. Сообщение о пале травы в этом районе поступило на пульт дежурного в 16:40.
Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили восемь горящих дачных домов. Общая площадь сгоревших строений составила 192 квадратных метров и еще два гектара травы.
Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 16 единиц техники и 51 человек.
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