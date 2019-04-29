Липецкая управляющая компания заплатит штраф 250 тысяч рублей за протекшую крышу

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Управляющая компания заплатит штраф 250 тысяч рублей за протекшую крышу. Об этом сообщил
Из-за протечки крыши залило квартиру, в которой проживала многодетная семья.
На потолке наблюдались многочисленные следы залития, балкон по периметру был покрыт плесенью, в квартире стоял устойчивый неприятный запах, под водой находилась практически вся электрическая проводка, с потолка капала вода прямо на детскую кроватку.
По результатам обследования Государственная жилищная инспекция Липецкой области выдала управляющей компании предписание провести мероприятия по устранению протекания кровли.
В настоящее время ОГУП «ЛОКК» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.