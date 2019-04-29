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17:22, 29 апреля 2019 518
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Липецкая управляющая компания заплатит штраф 250 тысяч рублей за протекшую крышу

Липецкая управляющая компания заплатит штраф 250 тысяч рублей за протекшую крышу

Управляющая компания заплатит штраф 250 тысяч рублей за протекшую крышу. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.

Из-за протечки крыши залило квартиру, в которой проживала многодетная семья.

На потолке наблюдались многочисленные следы залития, балкон по периметру был покрыт плесенью, в квартире стоял устойчивый неприятный запах, под водой находилась практически вся электрическая проводка, с потолка капала вода прямо на детскую кроватку.

По результатам обследования Государственная жилищная инспекция Липецкой области выдала управляющей компании предписание провести мероприятия по устранению протекания кровли.

В настоящее время ОГУП «ЛОКК» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей.


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