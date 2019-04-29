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15:51, 29 апреля 2019 517
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Рязанского дальнобойщика поймали на Кубани с канистрами поддельного алкоголя

Рязанского дальнобойщика поймали на Кубани с канистрами поддельного алкоголя

Рязанского дальнобойщика поймали на Кубани с канистрами поддельного алкоголя, сообщил сайт УМВД по Краснодарскому краю.

Полицейские на одной из трасс Кавказского района остановили грузовик «МАН», которым управлял 52-летний рязанец.

При осмотре машины стражи порядка обнаружили 2400 канистр со спиртом. Водитель не смог предъявить документов на груз.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 12.21.2. Ему грозит штраф в размере 2500 рублей или лишение «прав» на срок до шести месяцев.

«Алкоголь изъяли и направили на исследование, по результатам которого примут процессуальное решение», — говорится в сообщении.


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