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Рязанского дальнобойщика поймали на Кубани с канистрами поддельного алкоголя, сообщил сайт УМВД по Краснодарскому краю.
Полицейские на одной из трасс Кавказского района остановили грузовик «МАН», которым управлял 52-летний рязанец.
При осмотре машины стражи порядка обнаружили 2400 канистр со спиртом. Водитель не смог предъявить документов на груз.
В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи
«Алкоголь изъяли и направили на исследование, по результатам которого примут процессуальное решение», — говорится в сообщении.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.