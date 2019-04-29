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Фото: Pixabay.com
Калужанин пойдет под суд за кражу ноутбука у матери. Об этом сообщил
В дежурную часть обратилась жительница одной из деревень Кировского района с заявлением о том, что из принадлежащего ей дома кто-то похитил ноутбук.
Полицейские установили, что злоумышленник свободно проник в жилое помещение.
Позже опеативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый сын потерпевшей. Молодой человек вину признал и в содеянном раскаялся. Как пояснил задержанный, хищение компьютера он совершил, пока матери не было дома. По его словам, похищенный ноутбук он успел продать. Сумма причиненного ущерба составила десять тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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