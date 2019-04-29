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15:31, 29 апреля 2019 415
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Директор тульского «АвтоцентрГАЗа» пойдет под суд за махинации с налогами

Директор тульского «АвтоцентрГАЗа» пойдет под суд за махинации с налогами

Директор тульского «АвтоцентрГАЗа» укрыл от налоговой больше ста миллионов рублей. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

50-летний генерального директора ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 199.2 УК РФ.

По версии следствия, в период с 25 июля 2017 года по 29 июня 2018 года по решению обвиняемого, минуя расчетные счета ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула», на счета кредиторов перевели больше 532 миллионов рейблей.

Сумма невыплаченных налогов составила 106 910 892 рубля.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.


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