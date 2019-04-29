Директор тульского «АвтоцентрГАЗа» пойдет под суд за махинации с налогами

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Директор тульского «АвтоцентрГАЗа» укрыл от налоговой больше ста миллионов рублей. Об этом сообщил
50-летний генерального директора ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 199.2 УК РФ.
По версии следствия, в период с 25 июля 2017 года по 29 июня 2018 года по решению обвиняемого, минуя расчетные счета ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула», на счета кредиторов перевели больше 532 миллионов рейблей.
Сумма невыплаченных налогов составила 106 910 892 рубля.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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