Рязанские активисты попросили минтранс отремонтировать дорогу в село Ижевское

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Рязанские активисты
По дороге между Спасском-Рязанским и селом Ижевское часто ездят туристы — трасса ведет в Окский заповедник, а также село Ижевское, которое является родиной Константина Циолковского.
«Очевидно, что дорога должна быть включена в программу ремонта. Потому что ездить по ней просто невозможно», — заявил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Владимир Моторжин.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.