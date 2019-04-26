В Тульской области начали строить ледовую арену

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Фото: Pixabay.com
В Щекине Тульской области начали строить ледовую арену. В четверг, 25 апреля, провели церемонии символической закладки капсулы и камня, пишет
Глава региона Алексей Дюмин, выступая на церемонии, напомнил, что в Щекине была собственная хоккейная команда — «Корд». Он отметил, что строительство арены даст старт возрождению хоккейных традиций.
Новая ледовая арена рассчитана на 600 зрительских мест. Построить объект планируется чуть больше чем за год.
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