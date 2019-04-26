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Фото: Издательство «Пресса»
В Ряжском районе сгорело здание площадью 400 квадратных метров. Об этом сообщило ИД «
Пожар произошел в четверг, 25 апреля, около 13:30. В селе Введеновка пламя охватило деревянное строение общей площадью около 400 квадратных метров, крытое мягкой кровлей и частично шифером полностью уничтожено.
Прибывшие на место пожарные экипажи не дали огню распространиться.
По предварительной информации, причиной пожара могли быть электротехнические неисправности.
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