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16:57, 26 апреля 2019 324
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В Ряжском районе сгорело здание площадью 400 квадратных метров

В Ряжском районе сгорело здание площадью 400 квадратных метров

Фото: Издательство «Пресса»

В Ряжском районе сгорело здание площадью 400 квадратных метров. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Пожар произошел в четверг, 25 апреля, около 13:30. В селе Введеновка пламя охватило деревянное строение общей площадью около 400 квадратных метров, крытое мягкой кровлей и частично шифером полностью уничтожено.

Прибывшие на место пожарные экипажи не дали огню распространиться.

По предварительной информации, причиной пожара могли быть электротехнические неисправности.


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