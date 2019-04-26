В Рязанской области появился еще один «Роллс-Ройс»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области появился еще один Rolls-Royce. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил сайт «
По данным аналитиков, машина появилась в регионе в первом квартале 2019 года.
Отметим, что самая дешевая модель Rolls-Royce стоит 25 миллионов. Всего с января по март россияне приобрели 24 машин марки Rolls-Royce.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области начали устанавливать камеры наблюдения за лесными пожарами
|
cледующая новость →В праздничные дни в Липецке ограничат продажу алкоголя
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.