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В Калужской области предложили создать «Черную книгу растений», которая поможет избавиться от вредных растений, наносящих ущерб землепользованию, пишет «
В книгу попадут многолетние растения, которые являются для Калужской области чужеродными, но успешно произрастающие в регионе.
В частности, планируется занести в книгу амброзию полыннолистную, ясенелистный клен и борщевик Сосновского.
Отмечается, что с последним борются уже несколько лет. Так, в 2017 году площадь сельхозземель, захваченных растением, насчитывала 11 тысяч гектаров.
«Борщевик Сосновского опасен для человека, вызывая ожоги при контакте с кожей. Ничего хорошего не надо ждать и от амброзии полыннолистной, которая может „задавливать“ посевы кормовых трав и зерновых культур», — говорится в сообщении.
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