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10:27, 26 апреля 2019 713
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Скопинец без «прав» сбил пешехода на угнанной машине

Скопинец без «прав» сбил пешехода на угнанной машине

Фото: УМВД по Рязанской области

Скопинец без «прав» сбил пешехода на угнанной машине. Об этом сообщили в рязанском УМВД.

Авария произошла в четверг, 25 апреля, в 00:40, в селе Горлово Скопинского района. житель села Катино на ВАЗ-2105 сбил мужчину. Предварительно, тот стоял на краю дороги.

Пострадавшего госпитализировали.

Водитель скрылся с места аварии. Его нашли в течение суток.

Как выяснили автоинспекторы, у 23-летнего мужчины нет «прав». Кроме того, машина, на которой он попал в аварию, находится в угоне.


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