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Фото: УМВД по Рязанской области
Скопинец без «прав» сбил пешехода на угнанной машине. Об этом
Авария произошла в четверг, 25 апреля, в 00:40, в селе Горлово Скопинского района. житель села Катино на ВАЗ-2105 сбил мужчину. Предварительно, тот стоял на краю дороги.
Пострадавшего госпитализировали.
Водитель скрылся с места аварии. Его нашли в течение суток.
Как выяснили автоинспекторы, у 23-летнего мужчины нет «прав». Кроме того, машина, на которой он попал в аварию, находится в угоне.
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