Рязанские спасатели проведут день открытых дверей

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Рязанцев пригласили на день открытых дверей в пожарно-спасательных частях города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Мероприятие приурочено к 370-ой годовщине образования пожарной охраны России.
День открытых дверей пройдет в понедельник, 29 апреля, с 10:00 до 15:00 в по адресам:
Желающие смогут познакомиться с бытом пожарных, специальной пожарной техникой и оборудованием, примерить боевую одежду пожарного и посидеть в кабине автомобиля.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.