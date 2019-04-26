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14:12, 26 апреля 2019 594
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Рязанские спасатели проведут день открытых дверей

Рязанские спасатели проведут день открытых дверей

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанцев пригласили на день открытых дверей в пожарно-спасательных частях города. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мероприятие приурочено к 370-ой годовщине образования пожарной охраны России.

День открытых дверей пройдет в понедельник, 29 апреля, с 10:00 до 15:00 в по адресам:

  • пожарно-спасательная часть № 1 по охране Советского округа города Рязани, улица Семинарская, дом №11;
  • пожарно-спасательная часть № 2 по охране Октябрьского округа города Рязани, улица Горького, дом №5;
  • пожарно-спасательная часть № 3 по охране Железнодорожного округа города Рязани, улица Гоголя, дом №45;
  • пожарно-спасательная часть № 4 по охране Московского округа города Рязани, улица Юбилейная, дом №15 А;
  • пожарно-спасательная часть № 7 по охране Солотчи, улица Железнодорожная, дом №17;
  • пожарно-спасательная часть № 8 по охране Московского округа города Рязани, улица Молодежная, дом №18.

Желающие смогут познакомиться с бытом пожарных, специальной пожарной техникой и оборудованием, примерить боевую одежду пожарного и посидеть в кабине автомобиля.


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