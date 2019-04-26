Под Липецком 70-летний пенсионер сбил двоих подростков на мотоцикле

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В Грязинском районе под Липецком пенсионер сбил двоих подростков на мотоцикле. Об этом сообщил
Авария произошла на улице Набережной в селе Ярлуково. 70-летний водитель на «ВАЗ-21063» столкнулся с мотоциклом Racer под управлением 15-летнего подростка.
В ДТП пострадал водитель мотоцикла и 13-летняя пассажирка. Юношу госпитализировали.
По предварительным данным, водитель легковушки при повороте налево не уступил дорогу.
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