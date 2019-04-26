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Фото: Pixabay.com
На Пасху в Рязанской области резко похолодает. Прогноз погоды
По данным синоптиков, днем в субботу, 27 апреля, воздух может прогреться до +24 градусов. В воскресенье ожидается до +12 градусов. Кроме того, на Пасху возможен кратковременный дождь.
Ночью в субботу +9 градусов, в воскресенье нуль градусов.
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