Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:36, 25 апреля 2019 317
 0    0

Житель Владимирской области продавал несуществующую технику через интернет 1

Житель Владимирской области продавал несуществующую технику через интернет

Фото: Pixabay.com

Житель Владимирской области продавал несуществующую технику через интернет. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Подсудимого задержали после сообщений о дистанционном мошенничестве.

В одном случае 55-летняя потерпевшая, увидев в социальной сети объявление о продаже техники известной марки, заказала мобильный телефон. Деньги она перевела через интернет.

Аналогичным образом поступил и 19-летний потерпевший, откликнувшийся на такое же объявление.

Впоследствии заказанный товар на сумму больше 30 тысяч рублей получен не был.

Расследование уголовных дел продолжается. Подозреваемому выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 часа назад
Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

Правде в глаза. «Доступная оптика» предлагает рязанцам бесплатную проверку зрения

«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 167 322
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 9
11:03, 12 апреля 2019 87 509
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
16:37, 24 апреля 2019 46 100
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 2
14:45, 25 апреля 2019 43 431
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов
16:50, 25 апреля 2019 37 502
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 1
Все новости
Форум