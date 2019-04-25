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Фото: Pixabay.com
Житель Владимирской области продавал несуществующую технику через интернет. Об этом сообщил
Подсудимого задержали после сообщений о дистанционном мошенничестве.
В одном случае 55-летняя потерпевшая, увидев в социальной сети объявление о продаже техники известной марки, заказала мобильный телефон. Деньги она перевела через интернет.
Аналогичным образом поступил и 19-летний потерпевший, откликнувшийся на такое же объявление.
Впоследствии заказанный товар на сумму больше 30 тысяч рублей получен не был.
Расследование уголовных дел продолжается. Подозреваемому выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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