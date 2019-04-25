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13:11, 25 апреля 2019 131
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Выдававшая себя за целительницу калужанка пойдет под суд

Выдававшая себя за целительницу калужанка пойдет под суд

Выдававшая себя за целительницу калужанка пойдет под суд. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Ею оказалась 32-летняя жительница Малоярославца, которая не имела постоянного источника доходов. Женщина признала свою вину.

Потерпевшими оказались две калужанки.

По версии оперативников, подозреваемая обращалась к одиноким женщинам на улице с нейтральным вопросом, например, «Как добраться до Правого берега?» Вступая в диалог, злоумышленница, как бы невзначай, говорила, что в жизни незнакомок происходят неприятные события, на них наложены порча и сглаз, которые возможно убрать только с помощью магических заклинаний.

Получая такие известия, доверчивые дамы, чтобы избавиться от негатива, передавали своей «спасительнице» имеющиеся деньги, а также золотые и серебряные украшения. Злоумышленница, в свою очередь, прямо на улице совершала некие обряды, активно размахивая руками и приговаривая заклинания.

Таким образом, подозреваемая завладела более 25 тысяч рублей и тремя кольцами из драгоценных металлов.

Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.


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