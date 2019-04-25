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Выдававшая себя за целительницу калужанка пойдет под суд. Об этом сообщил
Ею оказалась 32-летняя жительница Малоярославца, которая не имела постоянного источника доходов. Женщина признала свою вину.
Потерпевшими оказались две калужанки.
По версии оперативников, подозреваемая обращалась к одиноким женщинам на улице с нейтральным вопросом, например, «Как добраться до Правого берега?» Вступая в диалог, злоумышленница, как бы невзначай, говорила, что в жизни незнакомок происходят неприятные события, на них наложены порча и сглаз, которые возможно убрать только с помощью магических заклинаний.
Получая такие известия, доверчивые дамы, чтобы избавиться от негатива, передавали своей «спасительнице» имеющиеся деньги, а также золотые и серебряные украшения. Злоумышленница, в свою очередь, прямо на улице совершала некие обряды, активно размахивая руками и приговаривая заклинания.
Таким образом, подозреваемая завладела более 25 тысяч рублей и тремя кольцами из драгоценных металлов.
Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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