В селе Кораблино освятили колокола строящегося храма

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Фото: Рязанская епархия
В среду, 24 апреля, в селе Кораблино освятили колокола строящегося Крестовоздвиженского храма. Об этом
Деньги на колокола собирали год. Самый большой купила одна из прихожанок в память о погибшей дочери.
Храм начали возводить в августе 2011 года. В советское время в селе закрыли, а затем и разрушили построенную в конце 19 века церковь Воздвижения Креста Господня.
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