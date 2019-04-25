В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка». Фото

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В Липецке стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщил
В акции приняли участие более 50 волонтеров.
Как сообщили в управлении внутренней политики, в этом году с 25 апреля по 9 мая распространят порядка 90 тысяч ленточек, изготовленных по заказу администрации города. Волонтеры будут раздавать их на улицах Липецка. Также ленты будут распространяться среди работников предприятий и учреждений.
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