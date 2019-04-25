В центре Рязани из-за столкновения «Киа» и грузовика образовалась пробка

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В центре Рязани из-за столкновения Kia Rio и грузовика образовалась пробка.
Авария произошла утром в четверг, 25 апреля, на перекрестке улиц Радищева и Вознесенская.
По данным сервиса «
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