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12:33, 25 апреля 2019 815
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Участок напротив «Премьера» перевели в зону лесопарков

Участок напротив «Премьера» перевели в зону лесопарков

Участок напротив «Премьера» перевели в зону лесопарков. Изменения в Генплан Рязани депутаты утвердили в четверг, 25 апреля.

Территорию площадью 21,5 га вдоль Московского шоссе рядом со Свято-Троицким монастырем перевели в единую зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.

Ранее часть участка находилась в зоне застройки. На территории размещаются земли, находящиеся в аренде у частных лиц.

Также над участком пройдет эстакада дороги, которая соединит Московское шоссе и Северный обход.


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