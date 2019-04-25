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Участок напротив «Премьера» перевели в зону лесопарков. Изменения в Генплан Рязани депутаты утвердили в четверг, 25 апреля.
Территорию площадью 21,5 га вдоль Московского шоссе рядом со Свято-Троицким монастырем перевели в единую зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.
Ранее часть участка находилась в зоне застройки. На территории размещаются земли, находящиеся в аренде у частных лиц.
Также над участком пройдет эстакада дороги, которая соединит Московское шоссе и Северный обход.
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