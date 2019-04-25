У жителя Сараев нашли около 300 граммов марихуаны

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
У жителя Сараев нашли марихуану. Об этом сообщила
Полицейские получили информацию, что 25-летний мужчина может хранить у себя дома растительные наркотики.
Стражи порядка обнаружили в комнате местного жителя пакет с растительной смесью с «характерным запахом».
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил у себя дома марихуану массой более 280 граммов.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью загорелась трава
|
cледующая новость →В Калужской области мужчина до смерти избил жену из-за кошки
В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.