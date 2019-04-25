Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:08, 25 апреля 2019 225
 0    0

Рязанский ОМОН обезвредит «преступников» в полевых условиях

Рязанский ОМОН обезвредит «преступников» в полевых условиях

В Рязанской области проходит полевой выход ОМОН регионального управления Росгвардии. В течение недели бойцы спецподразделения будут совершенствовать свои навыки, проводить занятия по огневой, высотной и инженерно-саперной подготовке.

«На полевых выходах навыки, полученные во время обучения, закрепляются на практике и доводятся до автоматизма, что позволяет с большей эффективностью выполнять поставленные перед нами задачи», — отметил командир отряда Александр Постолов.

В конце недели бойцы должны будут обезвредить условных вооруженных преступников, а также выполнить нормативы по стрельбе из различных видов табельного оружия в дневное и ночное время.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 126 644
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 6
11:03, 12 апреля 2019 86 345
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 755
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
11:29, 24 апреля 2019 19 314
В Калуге мотоциклист погиб после столкновения с трактором
12:37, 23 апреля 2019 17 390
Рязанская школьница уронила телефон в ванну и погибла от удара током 33
Все новости
Форум