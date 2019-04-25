Рязанский ОМОН обезвредит «преступников» в полевых условиях

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области проходит полевой выход ОМОН регионального управления Росгвардии. В течение недели бойцы спецподразделения будут совершенствовать свои навыки, проводить занятия по огневой, высотной и инженерно-саперной подготовке.
«На полевых выходах навыки, полученные во время обучения, закрепляются на практике и доводятся до автоматизма, что позволяет с большей эффективностью выполнять поставленные перед нами задачи», — отметил командир отряда Александр Постолов.
В конце недели бойцы должны будут обезвредить условных вооруженных преступников, а также выполнить нормативы по стрельбе из различных видов табельного оружия в дневное и ночное время.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПассажирку липецкого автобуса пришлось госпитализировать из-за неаккуратности водителя
|
cледующая новость →Попавший в ДТП на Касимовского шоссе мотоциклист ехал без «прав»
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.