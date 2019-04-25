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13:35, 25 апреля 2019 115
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Instagram, дороги и бюджет. Рокотянская отчиталась о результатах работы гордумы за 2018 год

Instagram, дороги и бюджет. Рокотянская отчиталась о результатах работы гордумы за 2018 год

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Юлия Рокотянская отчиталась о результатах работы гордумы за 2018 год. В четверг, 25 апреля, на заседании городской думы глава Рязани выступила с докладом перед депутатами.

Она отметила, что в прошедшем году рязанцы избрали третий созыв городской думы, в который вошли 25 депутатов от «Единой России», по шесть от КПРФ и ЛДПР и три от «Справедливой России». При этом состав обновился наполовину.

«У нас сложилась активная команда, готовая обсуждать проблемы, предлагать варианты решения и работать над их реализацией. Главное для моих коллег — отстаивать интересы избирателей, независимо от политических предпочтений», — подчеркнула Рокотянская.

По ее словам, в конце 2018 года по просьбам избирателей депутаты выезжали во дворы, чтобы оценить качество проведенных работ по программе комфортной городской среды.

Глава Рязани заверила, что эта работа продолжится и в текущем году.

В числе достижений она отметила продление на десять лет моратория на застройку зеленых зон и создание условий на остановках пассажирского транспорта для инвалидов-колясочников.

В рамках развития международного сотрудничества в 2018 году Рязань принимала официальные делегации из Ловеча (Болгария), Александрии, Генуи (Италия), Мюнстера (Германия) и Брессюира (Франция).

Особо Рокотянская остановилась на формировании бюджета на 2019 год.

Она отметила, что в нем учтены обращения рязанцев о ремонте дорог, благоустройстве города, формировании современной городской среды, а также строительстве объектов социнфраструктуры. Также в бюджет вошла новая программа по развитию окраин областного центра.

Рокотянская указала на активное взаимодействие депутатов с ТОСами, а также проект местных инициатив, благодаря которому в городе появились новые детские и спортивные площадки, парковки и места отдыха.

Глава Рязани и депутаты активно работали с жителями: за прошедший год рассмотрено 585 устных и письменных обращении от рязанцев.

«Помимо информирования избирателей через официальный сайт и СМИ, в 2018 году мы вышли в соцсети „ВКонтакте“, Facebook и Instagram. Уже наблюдается обратная связь: пользователи делают репосты и оставляют комментарии», — подчеркнула председатель гордумы.

В заключении Рокотянская остановилась на задачах 2019 года. В числе приоритетных она обозначила работу над бюджетом, контроль за ремонтом дворов и дорог и благоустройством скверов.

«Только вместе мы продолжим достойно работать на благо нашего города», — заключила глава Рязани.


© RZN.info

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