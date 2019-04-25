Главный архитектор Липецка ушла в отставку

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В четверг, 25 апреля, главный архитектор Липецка Татьяна Азонова ушла в отставку. Об этом сообщил
Она написала заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.
На этом посту она работала с декабря 2016 года.
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