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17:48, 25 апреля 2019 270
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Главный архитектор Липецка ушла в отставку

Главный архитектор Липецка ушла в отставку

В четверг, 25 апреля, главный архитектор Липецка Татьяна Азонова ушла в отставку. Об этом сообщил сайт администрации города.

Она написала заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию.

На этом посту она работала с декабря 2016 года.


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