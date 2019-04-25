А что в кино? «Последствия», «Варавва» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Среди новинок этой недели — военная драма «Последствия» режиссера Джеймса Кента с Кирой Найтли в главной роли. Российская премьера — фильм «Варавва» режиссера Евгения Емелина, рассказывающий историю распятия Христа с точки зрения Вараввы — убийцы, отпущенного вместо Иисуса. Также среди новинок стоит отметить фильм «Синонимы» — призера Берлинского кинофестиваля, и мультфильм «Большое путешествие», собравший целую плеяду российских звезд.
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