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11:41, 24 апреля 2019 208
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Жители Пителина поймали у своего дома бобра 1

Жители Пителина поймали у своего дома бобра

Фото: Издательство «Пресса»

Во вторник, 23 апреля, в одном из дворов на улице Новоселов в Пителине поймали бобра. Это самка в возрасте двух-трех лет, сообщает издательство «Пресса».

Олег Федюшкин рассказал, что животное заметили его супруга и теща.

«Ворота были открыты, и бобр спокойно прошел во двор. Оперативно собравшись, мы с соседями провели целую спасательную операцию», — пояснил он.

Бобра поймали большим сачком, посадили в бочку и отвезли на Зайцев пруд в центре поселка.

«В таком происшествии нет ничего необычного. В апреле-мае рождается немало бобрят. Накануне „подростки“ от двух лет и старше покидают родительскую семью и мигрируют в поисках нового места для жизни», — уточнил председатель районного общества охотников и рыболовов Сергей Лукашин.

По словам мужчины, паре бобров нужно минимум два гектара кормовых площадей.

Отмечается, что в 2015 году в Пителине поймали еще одного бобра. Его также выпустили в один из прудов.

Напомним, в ухоловском селе бобр укусил женщину. Ее супруг зарубил животное лопатой.


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