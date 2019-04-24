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В Тульской области отец с сыном воровали ограды с могил, пишет «
Выяснилось, что с лета 2018 года 60-летний мужчина вместе со своим 31-летнимсыном украли не менее 11 чугунных оград с могил на территории различных кладбищ в Алексине и других деревнях.
Предположительно, подозреваемые похищали ограды, чтобы сдать их на металлолом.
Полицейские задержали двоих подозреваемых.
«Проводится работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности мужчин», — отметили в сообщении.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.