RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на пенсионерку без ее согласия. Об этом сообщила
В дежурную часть поступило сообщение от 63-летней женщины о том, что ей приходят сообщение об уплате кредита, которого она не оформляла.
Полицейские выяснили, что местная жительница, работавшая в кредитно-финансовой организации оформила кредит на потерпевшую кредита в 35 тысяч рублей. Сама подписала заявление, получила деньги и потратила их по своему усмотрению.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ четверг в Рязанской области потеплеет до +24 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →Иностранцы заключили несколько фиктивных браков с рязанцами, чтобы получить российскую регистрацию
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.