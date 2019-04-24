Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:23, 24 апреля 2019 193
 0    0

В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на пенсионерку без ее согласия

В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на пенсионерку без ее согласия

В Тамбове сотрудница банка оформила кредит на пенсионерку без ее согласия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение от 63-летней женщины о том, что ей приходят сообщение об уплате кредита, которого она не оформляла.

Полицейские выяснили, что местная жительница, работавшая в кредитно-финансовой организации оформила кредит на потерпевшую кредита в 35 тысяч рублей. Сама подписала заявление, получила деньги и потратила их по своему усмотрению.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 85 717
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
11:34, 24 апреля 2019 77 118
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 7
20:03, 14 апреля 2019 33 644
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
12:37, 23 апреля 2019 16 532
Рязанская школьница уронила телефон в ванну и погибла от удара током 29
12:52, 19 апреля 2019 16 292
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум