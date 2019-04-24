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Фото: Рязанская епархия
В воскрсенье, 5 мая, в Рязанском кремле проведут пятый фестиваль колокольного звона. Его откроют молебном на площади перед Успенским собором,
Молебен начнется в 11:30. Звонари и творческие коллективы будут выступать с 13:00.
В 15:20 организуют мастер-класс на учебной звоннице.
Итоги фестиваля подведут в 16:00.
Отмечается, что для участников в субботу, 4 мая, в 12:00 организуют репетицию.
«Колокольный звон — это не только духовное явление и неотъемлемая часть православного богослужения, но также один из видов национального культурного наследия, — отметили в епархии. — Сегодня колокольный звон становится украшением различных событий культурной направленности».
В прошлом году рязанские звонари участвовали в открытии международного форума древних городов и в военно-историческом фестивале «Битва на Воже».
Справка:
Фестиваль «Рязанские перезвоны» посвящают мироточивой рязанской иконе Богородицы «Нечаянная Радость», который находится в Спасо-Преображенском мужском монастыре.
С 2016 года фестиваль носит имя основательницы рязанской школы звонарей Валентины Широковой. Она умерла в октябре 2015 года после продолжительной болезни. Ее дело продолжают ученики.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.