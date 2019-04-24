Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:33, 24 апреля 2019 446
 0    0

В Рязанском кремле проведут пятый фестиваль колокольного звона

В Рязанском кремле проведут пятый фестиваль колокольного звона

Фото: Рязанская епархия

В воскрсенье, 5 мая, в Рязанском кремле проведут пятый фестиваль колокольного звона. Его откроют молебном на площади перед Успенским собором, сообщил сайт епархии.

Молебен начнется в 11:30. Звонари и творческие коллективы будут выступать с 13:00.

В 15:20 организуют мастер-класс на учебной звоннице.

Итоги фестиваля подведут в 16:00.

Отмечается, что для участников в субботу, 4 мая, в 12:00 организуют репетицию.

«Колокольный звон — это не только духовное явление и неотъемлемая часть православного богослужения, но также один из видов национального культурного наследия, — отметили в епархии. — Сегодня колокольный звон становится украшением различных событий культурной направленности».

В прошлом году рязанские звонари участвовали в открытии международного форума древних городов и в военно-историческом фестивале «Битва на Воже».

Справка:

Фестиваль «Рязанские перезвоны» посвящают мироточивой рязанской иконе Богородицы «Нечаянная Радость», который находится в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

С 2016 года фестиваль носит имя основательницы рязанской школы звонарей Валентины Широковой. Она умерла в октябре 2015 года после продолжительной болезни. Ее дело продолжают ученики.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

Премиум-класс для всей семьи. В Туле открыли спорткомплекс «Фитнес-Парк»

В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 84 938
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 511
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 981
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 16 101
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
21:41, 22 апреля 2019 15 857
В рязанском баре жестоко избили молодого человека 3
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум