В ночном клубе под Владимиром пятеро мужчин избили и ограбили посетителей

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В ночном клубе в городе Покров Владимирской области пятеро мужчин избили и ограбили посетителей, пишут «Владимирские ведомости».
Инцидент произошел в ночь на 21 апреля. Пятеро неизвестных в масках ворвались в бар и избили посетителей и бармена заведения. Они были вооружены ножами и бейсбольными битами.
Отмечается, что похитители украли девять тысяч рублей и баллон с закисью азота.
Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Полицейские разыскивают мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.
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