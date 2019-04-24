RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Вечером в среду, 24 апреля, в Москве пятеро неизвестных с оружием ограбили водителя Hyundai. Они отобрали у него сумку с деньгами, передает
В полиции рассказали, что злоумышленники напали на мужчину на улице Подольских курсантов и повредили его машину. У них были топоры и травматическое оружие.
Для задержания преступников объявили план «Перехват».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В центре Рязани дорогу залило кипятком
В полянской детской школе искусств прошел гала-концерт лучших номеров.