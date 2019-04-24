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В Липецке столкнулись две легковушки и фура. Видео опубликовали в соцсети.
Авария произошла в среду, 24 апреля, в районе остановки «Кольцо 9 микрорайона», пишет «
По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал.
Из-за столкновения образовалась пробка.
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