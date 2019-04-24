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10:47, 24 апреля 2019 306
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В Калужской области на месте падения советского самолета установят памятник

В Калужской области на месте падения советского самолета установят памятник

В Кировском районе Калужской области на месте падения советского бомбардировщика криминалист следкома и поисковики начали установку памятника. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Отмечается, что самолет времен Великой Отечественной войны подняли в 2018 году.

«О том, что в лесу лежит сбитый самолет, я узнал от родителей и старшего брата. Видели местные жители из нескольких деревень, как немецкие истребители сбили наши бомбардировщики. Все это время я понимал, что один с лопатой сделать ничего не смогу» — рассказал эксперт Владимир Карпушкин.

Спустя 50 лет историей самолета заинтересовался знакомый Карпушкина. По номеру на найденном двигателе удалось идентифицировать самолёт и установить судьбу экипажа.

Весной 2019 года на месте падения самолета начались работы по установлению памятника, открытие которого состоится 6 мая.

Справка

30 августа 1941 года советский пикирующий бомбардировщик Пе-2 с бортовым номером 19-30 возвращался с бомбардировки оккупированного фашистскими захватчиками аэродрома в посёлке Сеща Брянской области. В небе над деревней Большие Савки (ныне Калужская область) он был настигнут и сбит двумя вражескими Ме-109. Командир экипажа капитан Степанов Сергей Николаевич и стрелок-радист младший лейтенант Шкуратов Николай Иванович смогли покинуть падающую машину. Штурман старший лейтенант Мирхайдаров Абдулла Мухаметович не смог отделиться от самолета и погиб.


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