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16:53, 24 апреля 2019 176
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Тульские полицейские уничтожили десять килограммов наркотиков

Тульские полицейские уничтожили десять килограммов наркотиков

Тульские полицейские уничтожили десять килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка ликвидировали марихуану, героин, растения конопли, ацетилированный опий и ангидрид уксусной кислоты. Уничтожение изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ производилось согласно постановлениям и приговорам.


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