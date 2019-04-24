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Тамбовский пенсионер перевел мошенникам полмиллиона за обещанную компенсацию. Об этом сообщила
В полицию Моршанска с заявлением обратился мужчина, который рассказал, что ему позвонили неизвестные, пообещавшие возместить деньги, потраченные на лечение у «лжецелителей».
Но для получения миллиона рублей мошенники попросили оплатить юридические издержки. Мужчина несколько раз переводил деньги на указанный счет.
«В общем, пенсионер перевел мошенникам 525 тысяч рублей. Почти месяц он ждал и надеялся, что ему придет обещанная компенсация в один миллион рублей, затем обратился в полицию», — отметили в пресс-службе.
По данному факту возбудили уголовное дело по частью 2 статьи 159 УК РФ.
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