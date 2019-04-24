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16:40, 24 апреля 2019 455
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Тамбовчанин получил три года тюрьмы за взятку полицейскому

Тамбовчанин получил три года тюрьмы за взятку полицейскому

В Тамбовской области 43-летнего жителя Котовска осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 28 января 2018 года мужчина находился в кабинете участкового. Он положил на стол 1000 рублей, пообещав отдать еще 14 тысяч после зарплаты. Таким образом осужденный пытался избежать ответственности за хищение двух бутылок водки из супермаркета.

«Преступный умысел мужчины не был доведен до конца, так как полицейский не принял незаконного денежного вознаграждения», — отметили следователи.

Злоумышленнику назначили три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


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