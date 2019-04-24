«Сбербанк» открыл линию оперативной консультационной помощи застройщикам

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Из-за перехода на новую модель финансирования долевого строительства «Сбербанк» создал специальную линию оперативной консультационной помощи застройщикам.
В соответствии с изменением российского законодательства с 1 июля 2019 года большинству девелоперов придется перейти на проектное финансирование и расчеты с дольщиками через специальные счета эскроу (счет эскроу — счет условного депонирования, на котором до окончания строительства заморожены средства покупателя жилья).
«Перед застройщиками стоит непростая задача — им нужно в короткие сроки изменить привычную бизнес-модель и начать работать с привлечением проектного финансирования банков, — отметили в пресс-службе „Сбербанка“. — В настоящий момент в России работает более пяти тысяч девелоперов. При этом объем инвестиций в строительство жилья за счет проектных кредитов банка составил около 10% в 2018 году».
Теперь застройщик, позвонив по единому телефону
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