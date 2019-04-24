Рязанцев снова пригласили на областной фестиваль «Во!СемьЯ!»

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Рязанцев снова пригласили на IX Открытый областной фестиваль «Во!СемьЯ!», который пройдет 25 мая в Нижнем городском парке за филармонией.
Заявки на участие уже принимают на
По словам организаторов, зрители увидят дефиле колясок «Тюнинг шоу» и «Слингомоду», боди-арт от будущих мам «Животики» и мужской конкурс «Наши папаши».
В программе также появились новые состязания: карнавальное дефиле «Семейный костюм» и конкурс на лучший флаг фестиваля «Руки мастера».
Кроме того, в парке организуют бесплатную игровую зону для детей, разместят площадки партнеров фестиваля, батутный городок и малую сцену.
Семья-победительница получит главный приз — холодильник, полный продуктов.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.