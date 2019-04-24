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15:58, 24 апреля 2019 171
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Рязанцев снова пригласили на областной фестиваль «Во!СемьЯ!»

Рязанцев снова пригласили на областной фестиваль «Во!СемьЯ!»

Рязанцев снова пригласили на IX Открытый областной фестиваль «Во!СемьЯ!», который пройдет 25 мая в Нижнем городском парке за филармонией.

Заявки на участие уже принимают на сайте и в группе «ВКонтакте». Здесь же можно найти подробную информацию о фестивале и актуальных конкурсах.

По словам организаторов, зрители увидят дефиле колясок «Тюнинг шоу» и «Слингомоду», боди-арт от будущих мам «Животики» и мужской конкурс «Наши папаши».

В программе также появились новые состязания: карнавальное дефиле «Семейный костюм» и конкурс на лучший флаг фестиваля «Руки мастера».

Кроме того, в парке организуют бесплатную игровую зону для детей, разместят площадки партнеров фестиваля, батутный городок и малую сцену.

Семья-победительница получит главный приз — холодильник, полный продуктов.


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